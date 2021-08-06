AFAD yangından etkilenenler için çadır ve yardım stantları kurdu

AFAD yangından etkilenenler için çadır ve yardım stantları kurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Lojistik Merkezi, Milas yangınında zarar görenler vatandaşlar için çadır ve yardım stantları kurdu.

Türkiye'nin ciğerleri 1 haftada adeta söndü.

Ege ve Akdeniz'i etkisi altına alan ve günlerdir devam eden orman yangınları ülkeyi hüzne boğdu.

Yangının etkili olanlarda mahallelerdeki insanlar, deniz ve kara koluyla tahliye edilmiş, birçok insan evsiz kalmıştı.

ÇADIR VE YARDIM STANTLARI KURULDU

AFAD, Ören Mahallesi'nde belirlenen alanda yangında zarar görenler için çadır ve yardım stantları kurdu.

Bu alanda hem yangında zarar gören kişiler hem de yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere destek sağlanıyor.