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    Afganistan ve Pakistan uyruklu 213 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

    Afganistan ve Pakistan uyruklu 213 düzensiz göçmen İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi.
    • 07.05.2022 - 05:29
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    Afganistan ve Pakistan uyruklu 213 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

    Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi için çalışmalar sürüyor.

    Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmenler

    Göç İdaresi Başkanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor.

    Düzensiz göçmenler, güvenlik ekipleri tarafından geri gönderme merkezine getiriliyor. Burada işlemleri tamamlanan göçmenler, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesi ile sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na getiriliyor.

    Afganistan ve Pakistan uyruklu 213 düzensiz göçmen sınır dışı edildi #1

    213 düzensiz göçmen sınır dışına gönderildi

    Aydın'da yakalanan Pakistan uyruklu 21, İstanbul'da yakalanan Afganistan uyruklu 120, Kocaeli'nde yakalanan Afganistan uyruklu 50 ve Bursa'da yakalanan Afganistan uyruklu 22 olmak üzere 213 düzensiz göçmen, İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine sınır dışı edildi.

    Anadolu Ajansı ekibi, her gün peyderpey ülkelerine gönderilen Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri İstanbul Havalimanı'nda görüntüledi.

    Polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, ülkelerine gönderilmek üzere uçağa bindirildi.

    Afganistan ve Pakistan uyruklu 213 düzensiz göçmen sınır dışı edildi #2

    İstanbul İl Göç İdaresi rakamları paylaştı

    İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte 2021 yılında 71 bin 959 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

    Bu yıl 1 Ocak-6 Mayıs arasında 27 bin 296 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Bu yabancılardan 8 bin 964'ü doğrudan İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edilirken, 14 bin 169 yabancı ise sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla diğer illerimizdeki geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    AA'nın haberine göre, düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin hem charter uçuşlarıyla hem de tarifeli uçuşlarla gerçekleştirilmeye devam edildiği aktarılan açıklamada, bugün 192 Afganistan uyruklu, 21 de Pakistan uyruklu olmak üzere 213 düzensiz göçmenin İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildiği vurgulandı.

    Afganistan ve Pakistan uyruklu 213 düzensiz göçmen sınır dışı edildi #3

    Afganistan ve Pakistan uyruklu 213 düzensiz göçmen sınır dışı edildi #4


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