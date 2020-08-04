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    Afşin'de 3 yaşındaki çocuğu maganda kurşunu öldürdü

    Kahramanmaraş'de ailesiyle düğüne giden 3 yaşındaki Sidar Fırat havaya rastgele ateş açılması nedeniyle göğsüne mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 04.08.2020 - 20:11
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    Afşin'de 3 yaşındaki çocuğu maganda kurşunu öldürdü

    Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Fırat ailesi Koçovası Mahallesi’nde bir düğüne katıldı.

    Düğüne katılan bazı davetlilerin rastgele havaya ateş açması sonucu 3 yaşındaki Sidar Fırat'ın göğsüne kurşun isabet etti.

    Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen 3 yaşındaki Sidar olay yerinde hayatını kaybetti.

    5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Sidar'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Sidar Fırat ise Kaşanlı Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Afşin'de 3 yaşındaki çocuğu maganda kurşunu öldürdü #1

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