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    Afyonkarahisar-Ankara karayolu sel sebebiyle ulaşıma kapatıldı

    Afyonkarahisar'da sağanak yağış sebebiyle Afyonkarahisar-Ankara karayolu sele kapıldı. Karayolunda ulaşım kapandı.
    • 19.06.2022 - 02:39
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    Afyonkarahisar-Ankara karayolu sel sebebiyle ulaşıma kapatıldı

    Afyonkarahisar’dan Ankara istikametinde 20 kilometre İscehisar ilçesi çıkışında karayolu sağanak yağışın ardından meydana gelen sel baskını nedeniyle ulaşıma kapandı.

    15 kilometrelik araç kuyruğu

    Yolda yaklaşık 15 kilometrelik bir araç kuyruğu oluştu. Yolun kapanmasının ardından bölgeye AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler iş makineleri ile yol ortasındaki refüje açarak suyu tahliye etmeye başladı.

    Yaklaşık 1 saattir ekiplerin karayolunu açma çalışmaları devam ediyor. Yolda ayrıca yolcu otobüsleri, tır ve kamyonlarla birlikte yüzlerce hususi araç mahsur kaldı.

    Afyonkarahisar-Ankara karayolu sel sebebiyle ulaşıma kapatıldı #1

    Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı

    İHA'nın haberine görei bazı araç sürücüleri bariyerlerin olmadığı refüjden karşı şeride geçip ters yönden ilerlemeye çalıştı. Polis ekipleri buna izin vermeyerek güvenlik önlemleri aldı. Karayolundaki çalışmalar devam ediyor.

    Afyonkarahisar-Ankara karayolu sel sebebiyle ulaşıma kapatıldı #2

    Afyonkarahisar-Ankara karayolu sel sebebiyle ulaşıma kapatıldı #3


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