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    Afyonkarahisar yağ raflarına boş kolileri koydular

    Kent merkezindeki zincir mağazaların bazılarında sıvı yağ fiyatlarının bir önceki haftaya göre zamlı satıldığı gözlenirken, raflara konulan boş koliler ise vatandaşı adeta çıldırttı.
    • İHA
    • 11.03.2022 - 10:33
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    Afyonkarahisar yağ raflarına boş kolileri koydular

    Afyonkarahisar’ın Esentepe ve Kanlıca mahallelerindeki zincir marketlerde bir görüntü tepki çekti.

    Marketlerdeki yağ kolilerini, çalışanlar raflara dizdi.

    BOŞ KOLİLERİ DİZDİLER

    Ancak o kolilerin boş olduğu gözlendi.

    Bunu gören müşteriler ise çılgına döndü.

    “BİZİMLE DALGA GEÇİLİYOR”

    Birkaç adet yağın olduğu raflar da göze çarparken, bazı müşteriler “bizimle dalga geçiliyor” diyerek sitem etti.

    Afyonkarahisar yağ raflarına boş kolileri koydular #1

    10 LİRA ARTTI

    Öte yandan, zincir marketlerde yağ fiyatlarının geçtiğimiz haftalara göre yaklaşık 10 TL arttığı da dikkatlerden kaçmadı.

    Afyonkarahisar yağ raflarına boş kolileri koydular #2


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