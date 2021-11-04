Afyonkarahisar'da 22'si çocuk 99 yabancı uyruklu vatandaşı balık istifi şeklinde kaçak olarak taşıyan 4 araç polis ekiplerince yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kentin giriş istikametinde yabancıları taşıdığı değerlendirilen üç araç durduruldu.

99 KİŞİ BALIK İSTİFİ VAZİYETİNDE YAKALANDI

Araçların içerisinde bulunan 4 şüpheli ve üzerlerinde kimlik ve kimlik yerine geçen herhangi bir belgesi bulunmayan 22'si çocuk toplamda 99 yabancı uyruklu şahıs balık istifi vasiyetinde yakalandı.

Afyonkarahisar'da 22'si çocuk 99 yabancı uyruklu vatandaş yakalandı VİDEO

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca yapılan çalışmaların devamında olayla bağlantısı bulunan 1 araç ve 1 şüpheli şahıs Uşak’ta durdurularak yakalandı. Yabancı uyruklu şahısların sevkini sağlayan R.Ş., T.V., İ.Y., S.V. ve E.B. isimli şahıslar Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda gözaltına alındı.

4 ARACA VE 20 BİN 165 LİRA PARAYA EL KONULDU

Söz konusu şahıslar yapılan adli işlemler neticesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 araca ve 20 bin 165 TL paraya el konuldu. Haklarında idari işlem yapılan 99 yabancı uyruklu şahıs ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.