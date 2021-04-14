Afyonkarahisar'da 3 tır ile 2 otomobil çarpıştı

Afyonkarahisar'da 3 tır ile 2 otomobil çarpıştı

Sandıklı ilçesi yakınlarında 3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 60’ıncı kilometresindeki Sandıklı Meslek Yüksekokulu yakınlarında, Ayonkarahisar’dan Antalya istikametine giden 3 tır ve 2 otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

SIKIŞTIKLARI YERDEN İTFAİYE KURTARDI

Kazada yaralanan tır sürücüleri İsa A. ve Vedat E. sıkıştıkları yerden itfaiye ve sağlık ekipleri yardımı ile kurtarıldı.

Yaralılar daha sonra ambulansla götürüldükleri Sandıklı Devlet Hastanesi’nde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle yolun tek şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü.





















