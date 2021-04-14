Euro
9.7012
0.04%
Dolar
8.1065
0.01%
Altın
454.87
-0.01%
Borsa
1.378
0%
Bitcoin
509.513
3.04%
EXEN Coin
25.59
8.34%
10ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 10 C

    Afyonkarahisar'da 3 tır ile 2 otomobil çarpıştı

    Sandıklı ilçesi yakınlarında 3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 14.04.2021 - 04:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Afyonkarahisar'da 3 tır ile 2 otomobil çarpıştı

    Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 60’ıncı kilometresindeki Sandıklı Meslek Yüksekokulu yakınlarında,  Ayonkarahisar’dan Antalya istikametine giden 3 tır ve 2 otomobil çarpıştı.

    Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

    SIKIŞTIKLARI YERDEN İTFAİYE KURTARDI

    Kazada yaralanan tır sürücüleri İsa A. ve Vedat E. sıkıştıkları yerden itfaiye ve sağlık ekipleri yardımı ile kurtarıldı.

    Yaralılar daha sonra ambulansla götürüldükleri Sandıklı Devlet Hastanesi’nde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

    Kaza nedeniyle yolun tek şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü.

    Afyonkarahisar da 3 tır ile 2 otomobil çarpıştı #1

    Afyonkarahisar da 3 tır ile 2 otomobil çarpıştı #2

    Afyonkarahisar da 3 tır ile 2 otomobil çarpıştı #3

    Afyonkarahisar da 3 tır ile 2 otomobil çarpıştı #4

    Afyonkarahisar da 3 tır ile 2 otomobil çarpıştı #5

    Afyonkarahisar da 3 tır ile 2 otomobil çarpıştı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir