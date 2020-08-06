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- Afyonkarahisar'da ağaç yediuyuru görüldü
Afyonkarahisar'da ağaç yediuyuru görüldü
Bir vatandaş evinin bahçesinde, yılın 7 ayı uyuyan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan ağaç yediuyuru buldu.
- İHA
- 06.08.2020 - 15:47
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yaşayan Nizamettin Kapar'ın bağ evinin bahçesinde, ağaç yediuyuru bulundu.
Hayvanı önce fareye benzeten Kapar, ardından internette yaptığı araştırmada ağaç yediuyuru olduğunu anladı.
BESLEYİP, DOĞAYA SALDI
Kapar sonrasında ise ağaç yediuyurunun neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu öğrenince durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
Kurum yetkilileri Kapar’a hayvan yaralı değilse tekrar doğaya salınabileceğini söyleyince Kapar da bir süre hayvanı besledikten sonra doğaya bıraktı.
Afyonkarahisar'da ağaç yediuyuru görüldü ViDEO
7 AY UYUYABİLİYOR
Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ağaç yediuyurunun, genellikle ormanlık alanlarda yaşadığı ve yılın 7 ayını uykuda geçirebildiği belirtildi.