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    Afyonkarahisar'da ağaç yediuyuru görüldü

    Bir vatandaş evinin bahçesinde, yılın 7 ayı uyuyan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan ağaç yediuyuru buldu.
    • İHA
    • 06.08.2020 - 15:47
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    Afyonkarahisar'da ağaç yediuyuru görüldü

    Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yaşayan Nizamettin Kapar'ın bağ evinin bahçesinde, ağaç yediuyuru bulundu.

    Hayvanı önce fareye benzeten Kapar, ardından internette yaptığı araştırmada ağaç yediuyuru olduğunu anladı.

    BESLEYİP, DOĞAYA SALDI

    Kapar sonrasında ise ağaç yediuyurunun neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu öğrenince durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

    Kurum yetkilileri Kapar’a hayvan yaralı değilse tekrar doğaya salınabileceğini söyleyince Kapar da bir süre hayvanı besledikten sonra doğaya bıraktı.

    Afyonkarahisar'da ağaç yediuyuru görüldü ViDEO

    7 AY UYUYABİLİYOR

    Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ağaç yediuyurunun, genellikle ormanlık alanlarda yaşadığı ve yılın 7 ayını uykuda geçirebildiği belirtildi.

    Afyonkarahisar'da ağaç yediuyuru görüldü #1

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