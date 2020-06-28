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    Afyonkarahisar'da ailelerin hayvan otlatma kavgası

    Bolvadin ilçesinde, iki aile üyeleri arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 28.06.2020 - 18:22
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    Afyonkarahisar'da ailelerin hayvan otlatma kavgası #1

     

    Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Eber Gölü mevkisinde S.G. (56), N.G. (36) ve F.G. (25) kardeşler ile Mevlüt D. ve Y.D. kardeşler arasında tarlada hayvan otlatılması nedeniyle tartışma çıktı.

    Afyonkarahisar'da ailelerin hayvan otlatma kavgası #2

    1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

    Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavgada Mevlüt D. bıçakla ağır yaralanırken, S.G., N.G., F.G. ile Y.D. ise aldığı darbeler nedeniyle hafif yaralandı.

    İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne getirildi.

    Durumu ağır olan Mevlüt D. daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    Afyonkarahisar'da ailelerin hayvan otlatma kavgası #3

    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan S.G., N.G., F.G. ile Y.D. ise jandarma karakolundaki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

    Afyonkarahisar'da ailelerin hayvan otlatma kavgası #4

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