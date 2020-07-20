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    Afyonkarahisar'da aracın içindeki yılanı itfaiye çıkardı

    Sandıklı ilçesinde, hafif ticari aracın motor kısmına giren yılan için itfaiye ekipleri çıkarmak için uğraştı.
    • AA
    • 20.07.2020 - 23:50
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    Afyonkarahisar'da aracın içindeki yılanı itfaiye çıkardı

    Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Uğur Küçük, hafif ticari aracı ile Zafer Mahallesi Toki mevkisinde seyir halindeyken önüne çıkan yılanı ezmemek için durdu.

    Yılanın aracın içerisine girdiğini fark eden Küçük, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanın aracın motor kısmında olduğunu tespit etti.

    Afyonkarahisar'da aracın içindeki yılanı itfaiye çıkardı #1

    DOĞAYA BIRAKILDI

    Yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılan yılan doğaya bırakıldı.

    İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yolda seyir halindeyken önümüze çıkan yılanı ezmemek için durduk. Daha sonra yılanın aracımızın içerisine doğru girdiğini fark ettik. Biz de zarar vermemek adına aracımızı yolun kenarına çektik ve itfaiye ekiplerini aradık. Onlarda yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğaya saldı." diye konuştu.

    Afyonkarahisar'da aracın içindeki yılanı itfaiye çıkardı #2

    Afyonkarahisar'da aracın içindeki yılanı itfaiye çıkardı #3

    Afyonkarahisar'da aracın içindeki yılanı itfaiye çıkardı #4

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