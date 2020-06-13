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- Afyonkarahisar'da dolu, ekinleri mahvetti
Afyonkarahisar'da dolu, ekinleri mahvetti
Afyonkarahisar'da yağan dolu nedeniyle meyve ağaçları ile sebze fideleri büyük zarar gördü.
- İHA
- 13.06.2020 - 05:45
Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tokuşlar köyünde kuzudişi tabir edilen dolu yağdı.
KÖY BEMBEYAZ OLDU, TARLALAR ZARAR GÖRDÜ
Aşırı dolu yağışı nedeniyle köy beyaza bürünürken, ekili alanlar ise büyük zarar gördü.
Dolu yağışı sonrası tarlalarda ve bahçelerde meyve ağaçları ile sebze fidelerinin büyük zarar gördüğü gözlendi.