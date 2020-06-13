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    Afyonkarahisar'da dolu, ekinleri mahvetti

    Afyonkarahisar'da yağan dolu nedeniyle meyve ağaçları ile sebze fideleri büyük zarar gördü.
    • İHA
    • 13.06.2020 - 05:45
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    Afyonkarahisar'da dolu, ekinleri mahvetti

    Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tokuşlar köyünde kuzudişi tabir edilen dolu yağdı.

    KÖY BEMBEYAZ OLDU, TARLALAR ZARAR GÖRDÜ

    Aşırı dolu yağışı nedeniyle köy beyaza bürünürken, ekili alanlar ise büyük zarar gördü.

    Dolu yağışı sonrası tarlalarda ve bahçelerde meyve ağaçları ile sebze fidelerinin büyük zarar gördüğü gözlendi.

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