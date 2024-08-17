İHA
Afyonkarahisar'da bulunan Akdeğirmen Baraj gölünde meydana gelen olayda M.Ö., 2 gün önce arkadaşları ile birlikte balık tutmak için Akdeğirmen Baraj gölüne gitti.
EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU
M.Ö., balık tuttuğu esnada el frenini çekmeyi unuttuğu park halindeki otomobil bir anda göl sularına daldı. Kısa sürede batmaya başlayan otomobil birkaç dakika içinde gözden kayboldu.
DALGIÇLAR ÇIKARDI
M.Ö., ise durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. Ancak kentte dalgıç olmadığı için çevre kentlerden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye dalgıçlar geldi.
Dalgıçlar girdikleri suda araca halat bağladı. Ardından araç bir başka araçtaki makaralı motor sistemi ile gölden çıkarıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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