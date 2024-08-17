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Afyonkarahisar'da el frenini çekmeyi unuttuğu aracı göle düştü

Afyonkarahisar'da el frenini çekmeyi unuttuğu aracı göle düştü Afyonkarahisar'da sahibi balık tutarken el frenini çekmeyi unuttuğu ve baraj gölüne düşen otomobil, olaydan iki gün sonra bölgeye gelen dalgıçların bağladığı halat ile çıkarıldı.