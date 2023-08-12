Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı Afyonkarahisar’da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

İHA

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi çıkışında gece geç saatlerde, sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 03 VY 682 plakalı hafif ticari araç ile 03 L 3638 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç yol ortasındaki refüje çıkarak durabildi. Can pazarı kurulan kazanın ardından araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

2 kişinin durumu ciddi

Yaralılardan 2’sinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı.