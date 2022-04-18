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    Afyonkarahisar’da halk ozanı tavuklara türkü söylüyor

    Köyünde yetiştirdiği yumurta tavuklarına günün belli saatlerinde Emirdağ türküleri söyleyen halk ozanı, müzikle birlikte yumurta veriminin yüzde 20 arttığını dile getirdi.
    • 18.04.2022 - 11:07
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    Afyonkarahisar’da halk ozanı tavuklara türkü söylüyor

    Halk ozanı Kasım Mazıbaş, Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Çatallı köyünde yaşıyor.

    Kendine has besteler yapan Mazıbaş, Afyonkarahisar ve Eskişehir bölgesinde düğünlerde de müzisyenlik yapıyor.

    Tavuklara türkü söylüyor

    Köyünde kurduğu tavuk çiftli ile son günlerde yumurta tavuğu yetiştiriciliği yapan Mazıbaş, aynı zamanla çiftçilikle de uğraşıyor.

    Mozart dinleyen ineklerin süt veriminin arttığı haberlerini gören Mazıbaş, bahçesine kurduğu ses sistemi ve sazıyla tavuklara türküler söylemeye başladı.

    “Müzikle verim yüzde 50’den yüzde 70’e çıkıyor”

    Özellikle Emirdağ yöresel türkülerini tavuklara belirli periyotlarla dinleten Mazıbaş, hayvanlarda yumurta veriminin yüzde 20 oranında arttığını ileri sürdü.

    Ataks cinsi tavuk yetiştirdiğini belirten Mazıbaş, “Müzisyenlik yapıyorum, ozanım. Çiftçilik yapıyorum aynı zamanda. En son tavuk işine başladım. Ataks tavuklarım. Ataks tavukları kış şartlarına, yaz şartlarına çok uygundur. Bunların yumurta verimleri yüzde 50 diyelim normal bakımda. Bu tavuklar müziği çok seviyorlar. Müziğin birebir hastaları. Ve ayrıca Emirdağ türküleri dinledikleri zaman bunlardan 100 tavuktan 70 yumurta alabiliyoruz.” diye konuştu.

    Afyonkarahisar’da halk ozanı tavuklara türkü söylüyor #1

    Özel sipariş veriyorlar

    İHA’nın haberine göre Mazıbaş’ın ailesiyle birlikte ürettiği yumurtalar, ilçenin çeşitli yerlerinde özel sipariş usulü satılıyor.

    Afyonkarahisar’da halk ozanı tavuklara türkü söylüyor #2

    Afyonkarahisar’da halk ozanı tavuklara türkü söylüyor #3

    Afyonkarahisar’da halk ozanı tavuklara türkü söylüyor #4

    Afyonkarahisar’da halk ozanı tavuklara türkü söylüyor #5

    Afyonkarahisar’da halk ozanı tavuklara türkü söylüyor #6

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