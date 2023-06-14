Afyonkarahisar’da heyelan can aldı, felaketin yaşandığı bölge drone ile görüntülendi Bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı heyelan bölgesinde temizlik çalışmaları devam ederken, olayın meydana geldiği tepelik alandaki toprak yarıkları ve yıkılan demir bariyerler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

İHA Sel felaketinin yaşandığı bir başka il Afyonkarahisar oldu… Afyonkarahisar-Denizli kara yolu Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyünde yoğun sağanak sonrası heyelan da meydana geldi. Tepelerden akan tonlarca toprak, kara yoluna indi. 1 can kaybı var İki araç heyelana yakalanırken, 20 AV 423 ve 20 H 9427 plakalı araçlarda 4 kişi sıkıştı. Bölgede devriye görevinde olan jandarma ekipleri, ilk olarak 20 AV 423 plakalı araçtan A.B. (63) ve M.A.S.'ı (52) çıkarttı. 20 H 9427 plakalı araçta sıkışan Nevzat Emer hayatını kaybederken, yanında bulanan Zuliye Emer ise yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 7 saatte açılabildi Öte yandan Dazkırı Belediyesi, Çardak Belediyesi Karayolları Bölge Şefliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri'nden bölgeye gelen ekipler, yolun trafiğe açılması için yoğun çaba harcadı. Gece 23.00'e kadar süren çalışmalar sonunda yol trafiğe açılabildi. Yaklaşık 7 saat trafiğe kapalı kalan yolda trafik, normal akışa döndü. Bölgede başlatılan temizlik çalışmaları ise devam ediliyor.