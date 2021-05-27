Afyonkarahisar'da bir eve yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 11 kişi, polis kamerasını fark edince yüzlerini saklayarak kaçmaya çalıştı.

Kent merkezi Dairecep Mahallesi Gündoğmuş Sokak üzerindeki bir evde meydana gelen olayda, adreste kumar oynandığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri baskın düzenledi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler baskında 2 oda içerisinde 10 kişiyi kumar oynarken suçüstü yaptı. Baskında kumar oynanmasına yer temin ettiği öne sürülen H.Ş. (46) ile birlikte 10 kişi gözaltına alındı.

13 BİN 360 LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Şahıslara korona virüs tedbirlerini ihlalden toplam 13 bin 360 TL idari para cezası kesildi. Operasyonda ayrıca 65 adet okey taşı, 22 adet açılmamış 52’li iskambil kağıdı, 140 adet iskambil kağıdı, 41 yaz adet yaz boz kağıdı, 1 adet isim ve rakamların yazılı olduğu defter, masa üzerinde 50 TL nakit para ayrıca oyun oynarken paraları cebine koymaya çalışan bir şahsın üzerinden 100 TL nakit para alınarak el konuldu.

Afyonkarahisar'da kaçak kumar oynayanlara baskın VİDEO

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POLİS KAMERASINDAN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Operasyonda, polis kamerasının kendilerini çektiğini gören şahısların bir anda oturdukları yerlerden kalkarak yüzlerini saklamaya çalışmaları ise dikkatlerden kaçmadı.