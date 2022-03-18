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    Afyonkarahisar'da Kıbrıs Barış Harekatı gazisi toprağa verildi

    Afyonkarahisar’da 69 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
    • İHA
    • 18.03.2022 - 22:21
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    Afyonkarahisar'da Kıbrıs Barış Harekatı gazisi toprağa verildi

    İstanbul'da tedavi gören hastanede vefat eden Kıbrıs Gazisi İbrahim Soysal için memleketi olan Dinar ilçesi Doğanlı köyünde tören düzenlendi.

    TÜRK BAYRAĞINA SARILI TABUTLA TÖREN DÜZENLENDİ

    Doğanlı Köyü Cami’nde düzenlenen törene, Soysal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Jandarma Komutanı Necip Kacar, İlçe Emniyet Müdürü Nihat Pulat, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Dinar Temsilcisi Tevfik Kılıçkaya, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

    Soysal’ın Türk bayrağına sarılı tabutu düzenlenen törenin ardından askerlerin omuzlarında köy mezarlığından toprağa verildi.

    Afyonkarahisar da Kıbrıs Barış Harekatı gazisi toprağa verildi #1

    Afyonkarahisar da Kıbrıs Barış Harekatı gazisi toprağa verildi #2

    Afyonkarahisar da Kıbrıs Barış Harekatı gazisi toprağa verildi #3


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