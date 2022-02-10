Afyonkarahisar’da köy İmamı Adem Eser, köyün yakınından geçen karayoluna çıkarak elinde termosla yolda kalan tır şoförlerine çay ikram etti.

Dondurucu soğukta içleri ısıtan görüntüler Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Demirbel köyünden geldi.

Afyonkarahisar'da köy imamı, şoförlere çay dağıttı - Video



SOĞUKTA, ŞOFÖRLERE ÇAY İKRAM ETTİ

Köy İmam Hatibi Adem Eser, dondurucu soğukta karayoluna çıkarak elinde termosla yolda kalan şoförlere çay ve bisküvi dağıttı.

Adem Eser’in bu davranışını cep telefonu ile görüntüleyen bir tır şoförünün sosyal medya gruplarında paylaşması tıklanma ve beğeni rekorları kırdı.





"MİLLET ÜŞÜMESİN DİYE ÇAY DAĞITIYORUM, BİSKÜVİ DAĞITIYORUM"

Videoda Eser, bardakla tır şoförüne çay ikram ederken kendisine “Sen nereden geliyorsun” diyen şoföre, “Ben karşı köyün imamıyım. Millet üşümesin diye çay dağıtıyorum, bisküvi dağıtıyorum. Millet zannediyor patayla, kimse almıyor. Allah rızası için dağıtıyoruz.” diye konuştu.



