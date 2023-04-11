Afyonkarahisar'da küplerin içinden insan kemikleri çıktı Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen temel kazısı esnasında bulunan Roma dönemine ait lahidin içerisinde bulunan 4 küpün içerisinden insan kemikleri çıktığı belirtildi.

İHA

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3 Nisan'da bir inşaatın temel kazası esnasında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen lahit ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

Lahidin bulunmasının ardından arsa sahibi olan aile üyeleri, inşaat firması hakkında ruhsat almadan usulsüz kazı yaptıkları gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Lahitten 4 adet küp çıktı

Olayla ilgili inceleme devam ederken, Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü’nde lahidin içerisinde bulunan küpler açıldı. Lahit mezar içinden çıkan 4 adet urne olarak tabir edilen çömlek kül kabı müze müdürlüğüne getirilerek arsa sahipleri nezaretinde açıldı.

Küplerin içerisinden insan kemikleri çıktı

MS 1 ve 2. yüzyıla ait olduğu belirlenen çömleklerin içinden ise insan kemikleri çıktı. Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üyümez ise gazetecilere açıklama yapmaktan kaçınırken, ayrıca küplerin açılması esnasında gazetecilerin içeri alınmalarına izin vermedi.