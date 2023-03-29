Afyonkarahisar'da lapa lapa kar yağdı Afyonkarahisar’da sahur vaktinde etkili olan kar yağışı şehir bembeyaz örtüyle kapladı.

İHA

Meteorolojinin dün öğleden sonra Afyonkarahisar için yaptığı kar yağışı uyarısı sonrası beklenen yağış sabaha karşı başladı.

Sahur vaktinde etkisini gösterdi

Sahur vakti kent merkezi ile birçok ilçede yağan kar sonrası etraf beyaza büründü.

Sıfır derecelere düşen sıcaklık sonrası kent beyaza büründü

Soğuk havanın da etkisi ile kısa sürede etkili olan yağış sonrası yollar, ağaçlar ve araçların üstü karla kaplandı.

Kar yağışının devam ettiği kentte, hava sıcaklıkları da sıfır derecelere kadar düştü. Kentte yağışın öğle saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.