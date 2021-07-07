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    Afyonkarahisar'da meyve suyu tesisinde meyvelerin üzerine ayakkabıyla bastılar

    Sultandağı ilçesindeki bir meyve suyu tesisinin ürün alım merkezinde ortaya çıkan görüntülerde, işçiler toplanan vişnelerin üzerinde ayakkabıyla gezdi.
    • İHA
    • 07.07.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 17:31
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    Afyonkarahisar'da meyve suyu tesisinde meyvelerin üzerine ayakkabıyla bastılar

    Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesi Yeşilçiftlik beldesinde meydana gelen olayda, görüntüler beldede Aşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Gökmen’in meyve suyu fabrikaları için oluşturduğu ürün toplama merkezinde çekildi.

    VİŞNELERİN ÜZERİNDE AYAKKABIYLA GEZDİLER

    Deniz ve Mehmet isimli işçilerin çektiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntülerde meyve suyu yapımı için alımı yapılan vişnelerin üstünde ayakkabıları ile gezen işçiler bu işi bir de gülümseyerek yapıyor.

    Mide bulandırıcı görüntülerde toplanan meyvelerin ise Türkiye’nin ünlü meyve suyu fabrikalarına gönderildikleri öne sürüldü.

    Afyonkarahisar'da meyve suyu tesisinde meyvelerin üzerine ayakkabıyla bastılar VİDEO

    TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

    Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçerken, işletmeye gerekli cezai yaptırımların uygulanacağı öğrenildi. Öte yandan, görüntüleri çeken kişilerin meyvelerin üstünde ayakkabılar ile gezmelerine rağmen ellerine eldiven takmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

    Afyonkarahisar da meyve suyu tesisinde meyvelerin üzerine ayakkabıyla bastılar #1

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