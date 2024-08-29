Afyonkarahisar'da orman yangınına müdahale edenlere gözleme pişirdiler Sinanpaşa ilçesinde kendi aralarında organize olan kadınların el birliğiyle yaptıkları katmer ve gözlemeler, iki günlük çalışmayla söndürülen orman yangınında görevli yaklaşık 2 bin kişiye ikram edildi.

AA & Ensonhaber

Kırka beldesinde 20 Ağustos'ta çıkan ve iki günlük mücadeleyle söndürülen yangında görev alanlara destek olmak isteyen kadınlar, kendi aralarında ve sosyal medya aracılığıyla organize oldu.

Kadınlar, dört noktada yaktıkları ocaklarda pişirdikleri katmer ve gözlemeleri, aldıkları ayranlarla bölgeye ulaştırdı.

Kadınların özveriyle yürüttükleri çalışma ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

"HALKIMIZ TEK YÜREK OLDU"

Kırka Belde Belediye Başkanı Hakan Şahin, beldelerinde çıkan orman yangınında 30 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Söndürme çalışmaları sırasında devletin ve milletin birlikte seferber olduğunu vurgulayan Şahin, "Yangının söndürülmesi için sosyal medyadan birlik ve beraberlik çağrısında bulunmuştuk. Allah'a çok şükür, Kırka halkımız da bu konuda tek yürek oldu." dedi.

Şahin, kadınların da bu süreçte boş kalmadığını belirterek şunları söyledi:

Kadınlarımız da kendi aralarında organize olarak 4 noktada katmer, gözleme ve yöresel hamur işleri yaptılar. Kendi aralarında ayran da almışlar. Yiyecekler bölgeye, buradan yangına giden jandarma, polis, itfaiye ve orman ekibiyle ulaştırılmış. Çok güzel bir birlik ve beraberlik örneği oldu. Tıpkı bir Kurtuluş Savaşı gibi hareket edildi. Nene Hatunlarımız onlar bizim. Bizlere yangına müdahalede yalnız olmadığımızı hissettirdiler.

Bu davranışın duygulandırdığını vurgulayan Şahin, kadınların fedakarca yaptıkları hamur işlerinin, iki günlük orman yangınında görev alan yaklaşık 2 bin kişiye ikram edildiğini kaydetti.

EVLERİNDE NE VARSA GETİRİP PAYLAŞTILAR

İbadiye Özensel de kadınların ve çocukların da gücü ölçeğinde çalışmalara destek verdiğini dile getirdi.

Sadece kendi evlerinin önünde 50 kadının aralıksız katmer ve gözleme yaptığını aktaran Özensel,

Burada 10 ocak yaktık. Pişirdik, orman yangınında çalışanlara gönderdik. Herkes o gün evindeki kavun, karpuzunu getirdi. Helal olsun. Orman bizim ormanımız, belde bizim köyümüz. Ötesi yok.

diye konuştu.

İsmihan Seven ise yaptıkları katmer, gözleme ve hamur işlerini ayranlarla yoldan geçen ekiplere ikram ettiklerini, bölgeye gönderdiklerini belirtti.