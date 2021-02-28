Afyonkarahisar'da patlamamış top mermisi bulundu
Sinanpaşa ilçesinde evinin bahçesinde çalışan S.I Kurtuluş savaşından kalma, patlamamış 76'lık top mermisi buldu.
- AA
- 28.02.2021 - 23:53
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde S.I, (57) evinin bahçesinde çalışıyordu.
O esnada toprakta patlamamış top mermisi buldu.
ARAZİDE KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ
S.I'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen 76'lık top mermisi için çevrede emniyet aldı.
İncelemenin ardından mühimmat, İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından arazide kontrollü şekilde imha edildi.