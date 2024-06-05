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Afyonkarahisar’da salça bidonundan uyuşturucu çıktı

Afyonkarahisar’da salça bidonundan uyuşturucu çıktı Polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, salça bidonun içerisine gizlenmiş halde 153 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.