Afyonkarahisar’da salça bidonundan uyuşturucu çıktı

İHA
Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu aracı Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durdurdu.
Aracı didik didik arayan ekipler, mandalina kasasında bulunan salça bidonundan şüphelenerek bidonu bir şiş yardımıyla kontrol etti.
Yapılan incelemede kavanozun ortasında farklı bir madde olduğunu belirleyen ekipler ardından bidonun içerisindeki salçayı boşalttı.
Bidona zulalanmış halde bulundu
Ekipler daha sonra bidona poşete sarılmış halde zulalanmış uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.
Olayın ardından araçta bulunan S.K. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken ele geçirilen uyuşturucunun miktarının ise 153 gram olduğu belirlendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış