Afyonkarahisar'da tartıştığı arkadaşını sırtından bıçakladı

Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar’da merkeze bağlı Beyyazı beldesi Örnek Mahallesi'ndeki parkta, Kerem Arslan (18) ile Murat K. (19) isimli arkadaşlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

SIRTINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat K. (19), yanındaki bıçakla Arslan’ı sırtından bıçakladı.

Olayın ardından bıçaklandığı yerden uzaklaşarak kaçmaya çalışan Arslan’ın iki defa yere düşüp kalkması ve yakınlarına haber vermeye çalışması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, yere yığılan Arslan’ın yakınlarının özel araçları ile olay yerine gelmeleri ve şahsı hastaneye götürmeleri de yer alıyor.

Afyonkarahisar’da arkadaşının sırtından bıçakladığı genç hayatını kaybetti ViDEO



HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası Arslan’ı bıçaklayan Murat K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.





















