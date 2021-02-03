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    Afyonkarahisar'da tırın çarptığı otomobilin sürüklediği anlar

    Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı otomobilin metrelerce sürüklemesi güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 03.02.2021 - 13:07
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 13:33
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    Afyonkarahisar'da tırın çarptığı otomobilin sürüklediği anlar

    Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki sanayi sitesinden kara yoluna çıkmak isteyen Musa M. idaresindeki otomobile, yolun solundan gelen tır çarptı.

    Tır, çarptığı otomobili önüne alıp yaklaşık 5 metre sürükledikten sonra durabildi.

    Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Olay yerine gelen ekipler, yaralanan sürücü Musa M. ile yanında bulunan Gazi E.’yi otomobilden çıkararak ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

    Afyonkarahisar da tırın çarptığı otomobilin sürüklediği anlar #1

    Afyonkarahisar da tırın çarptığı otomobilin sürüklediği anlar #2

    Afyonkarahisar da tırın çarptığı otomobilin sürüklediği anlar #3

    Afyonkarahisar da tırın çarptığı otomobilin sürüklediği anlar #4

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