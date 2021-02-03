Afyonkarahisar'da tırın çarptığı otomobilin sürüklediği anlar
Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı otomobilin metrelerce sürüklemesi güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 03.02.2021 - 13:07
- Güncelleme : 03.02.2021 - 13:33
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki sanayi sitesinden kara yoluna çıkmak isteyen Musa M. idaresindeki otomobile, yolun solundan gelen tır çarptı.
Tır, çarptığı otomobili önüne alıp yaklaşık 5 metre sürükledikten sonra durabildi.
Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine gelen ekipler, yaralanan sürücü Musa M. ile yanında bulunan Gazi E.’yi otomobilden çıkararak ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.