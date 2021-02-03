Afyonkarahisar'da tırın çarptığı otomobilin sürüklediği anlar

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı otomobilin metrelerce sürüklemesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki sanayi sitesinden kara yoluna çıkmak isteyen Musa M. idaresindeki otomobile, yolun solundan gelen tır çarptı.

Tır, çarptığı otomobili önüne alıp yaklaşık 5 metre sürükledikten sonra durabildi.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen ekipler, yaralanan sürücü Musa M. ile yanında bulunan Gazi E.’yi otomobilden çıkararak ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.













