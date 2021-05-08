Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Afyonkarahisar’da polis tarafından 3 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şahısları bir süre teknik ve fiziki takibe alan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Hasan Karağaç, Karşıyaka ve Fatih mahalleleri ile Sinanpaşa ilçesindeki belirlenen adreslere 3 farklı adrese baskın düzenleyen ekipler 11 kişiyi gözaltına aldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Baskın yapılan yerlerdeki aramalarda ise 2019 sentetik ecza, 65 ecstasy hap, bir miktar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 35 lira para ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan C.Ç, R.E, S.I, H.A. ile K.D., ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınırken, M.A.E, A.B, M.O, B.D, M.Y. ve A.R.G. isimli şahıslar hakkında ise ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.



