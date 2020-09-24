Afyonkarahisar'da, velayeti annesindeki bebeğini kaçıran baba

Velayeti annesinde olan 2,5 aylık oğlu E.T.'yi 1 saatliğine görmek için aldığı sırada kaçıran M.T., Antalya'da yakalandı.

Afyonkarahisar'da Merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde oturan eşi H.T. ile boşanma aşamasında olan M.T., velayeti annesinde olan oğlu E.T.'yi icra memurları aracılığıyla 12 Eylül tarihinde 1 saat süreyle teslim aldı.

Ancak sürenin sonunda M.T., bebeği annesine teslim etmedi. Anne H.T.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, babası tarafından kaçırılan E.T.'nin bulunması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda E.T.'nin olayı gerçekleştirmek için araç kiraladığı belirlendi.

YAKIN AKRABALARI ARAÇTIRILDI

M.T.'nin, bu araçla durakladığı 22 nokta ve bebeği götürmüş olabileceği aile bireyleri, yakın akraba ve yakın çevresi üzerinde araştırmalar yoğunlaştırıldı.

33 adreste kontroller yapan jandarma ekipleri, ilk etapta baba M.T.'nin kaçıp saklanmasında yardım edebilecekleri değerlendirilen yakın akrabalarına ait 6 adrese 15 Eylül günü baskın yaptı.Ekipler, baba ve bebeğin izine rastlayamadı.

ANTALYA'YA GİTMİŞ OLABİLECEĞİ TESPİT EDİLDİ

Şüpheli babanın kullanabileceği sosyal medya adresleri, araç plakası ile kamera kayıtları ve jandarma veri tabanlarında yapılan derinlemesine incelemede, M.T.'nin bebeği akrabalarının oturduğu Antalya'ya kaçırmış olabileceği değerlendirildi.

Antalya'da yürütülen araştırma neticesinde, M.T.'nin saklanabileceği düşünülen Antalya'nın Elmalı ve Muratpaşa ilçelerinde iki adres tespit edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle irtibat kurularak 17 Eylül günü eş zamanlı iki adreste arama yapıldı. Ancak M.T. ve E.T. bebek bulunamadı.

Jandarma ekipleri ısrarlı takibini sürdürerek, M.T. ve bebeğinin Manavgat ilçesinde bir evde saklandığını belirledi.

BEBEK ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

Bu eve baskın yapan jandarma ekipleri M.T.'yi yakalarken, bebek E.T.'yi de buldu. Baba ile kaçırdığı oğlu, Afyonkarahisar'a getirildi. M.T. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılırken, bebek ise annesine teslim edildi.