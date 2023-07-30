Afyonkarahisar'da yaşlı çifti ölüm ayırdı: Kamyonet şarampole devrildi

İHA
Afyonkarahisar'da Çay ilçesi Eber köyü yakınlarında, Ö.P, (69) idaresindeki 26 FL 143 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.
Sürücü olay yerinde can verdi, karısı ise ağır yaralı
Kazada, kamyonetten dışarı fırlayan sürücü yaşamını yitirirken, yanındaki karısı G.P. ise (60) ağır yaralandı.
Yaralanan kadın olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.