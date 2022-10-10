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    Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi

    5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, karla kaplandı.
    • 10.10.2022 - 13:44
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 13:45
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    Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi

    Türkiye sonbaharın etkisi altına girdi...

    Yurt genelinde kış turizminin gözde merkezlerindeki dağların zirvelerine yılın ilk karı yağdı.

    Kar yüzünü gösterdi

    Uludağ ve Erciyes'in ardından beyaza bürünen bir diğer zirve de Ağrı Dağı oldu.

    Türkiye'nin 5 bin 137 metre rakımıyla en yüksek noktası olan bölgede, dün gece saatlerinde kar yağışı başladı ve sabah saatlerine kadar etkisini artırdı.

    Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi #1

    "Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi"

    Sonbahar nedeniyle kentte sıcaklıklar düşerken zirve ise "Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi" tabirine yakışır bir hal aldı.

    Karlı dağ, çevresini kaplayan bulutlarla kentin farklı noktalarından görüntülendi.

    Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi #2


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