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Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi

Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi

5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, karla kaplandı.