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- Ağrı Dağı'nda gelinciklerin güzelliği
Ağrı Dağı'nda gelinciklerin güzelliği
Gelincikler, karla kaplı dağın zirvesiyle ortaya eşsiz bir manzara çıkardı.
- AA
- 18.05.2020 - 13:20
Gelincikler, Ağrı Dağı'nda görsel şölen sunuyor.
"Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen, Ağrı Dağı'nın Iğdır'ın Aralık ilçesi kesiminde, baharın etkisini göstermesiyle gelincikler açtı.
EŞSİZ MANZARA
Gelinciklerin güzelliği, dağın 3 bin metresinden başlayıp zirvesine kadar uzanan karla kaplı manzarasıyla birleşince ortaya, görülmeye değer görüntüler çıktı.