Dolar
6.8651
-0.5245%
Euro
7.4233
-0.4666%
Altın
1764.07
1.239%
Borsa
101480.65
1.7164%
G. Altın
389.236
0.5868%
Bitcoin
66554.27
4.0685%
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Ağrı Dağı'nda gelinciklerin güzelliği

    Gelincikler, karla kaplı dağın zirvesiyle ortaya eşsiz bir manzara çıkardı.
    • AA
    • 18.05.2020 - 13:20
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Ağrı Dağı'nda gelinciklerin güzelliği

    Gelincikler, Ağrı Dağı'nda görsel şölen sunuyor.

    "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen, Ağrı Dağı'nın Iğdır'ın Aralık ilçesi kesiminde, baharın etkisini göstermesiyle gelincikler açtı.

    EŞSİZ MANZARA

    Gelinciklerin güzelliği, dağın 3 bin metresinden başlayıp zirvesine kadar uzanan karla kaplı manzarasıyla birleşince ortaya, görülmeye değer görüntüler çıktı.

    Görüş Bildir