Ağrı Dağı'nda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Jandarma ekiplerince bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat bulunurken bir kısmı imha edildi.

Jandarma ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar başarıyla sürüyor.

Düzenlenen operasyonlarda terör örgütüne ait birçok silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçiriliyor.

SIĞINAKTA SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU

Jandarma ekipleri tarafından Ağrı Dağı eteklerinde yer alan bölgeye gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin depo ve sığınak olarak kullandığı mağaralar tespit edildi.

Mağaralarda yapılan aramalarda; 1 piyade tüfeği, 1 makineli tüfek, 5 el bombası, 14 roketatar mühimmatı, 15 roketatar sevk fişeği, yaklaşık 6 bin 500 fişek ve çok sayıda uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.

BAZI MALZEMELER İMHA EDİLDİ

Operasyonda ayrıca çok sayıda örgütsel doküman ve çeşitli malzemeler de bulundu.

Ele geçirilen malzemelerin bir kısmı, olay yerinde imha edildi.