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    Ağrı'da 4 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
    • AA
    • 21.08.2020 - 00:38
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    Ağrı'da 4 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde Doğubayazıt kırsalında Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

    4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Operasyonda, silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

    Bölgede operasyon devam ediyor.

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