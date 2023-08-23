Ağrı’da 4.1 büyüklüğünde deprem Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) alınan bilgiye göre, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde saat 21.22’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde yaşandı.

"Herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir"

Ağrı Valisi Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "21.22’de Diyadin ilçemiz Yeşildurak köyünde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir. Alan tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Rabb'im, ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.