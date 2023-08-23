Ağrı’da 4.1 büyüklüğünde deprem
İHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) alınan bilgiye göre, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde saat 21.22’de 4.1 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde yaşandı.

"Herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir"

Valisi Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "21.22’de Diyadin ilçemiz Yeşildurak köyünde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir ç gelmemiştir. Alan tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Rabb'im, ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.