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    Ağrı'da balık tuttuğu sırada elektrik akımına kapılarak can verdi

    Ağrı'da balık tuttuğu sırada elektrik akımına kapılan Murat Yükselen yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 16.05.2021 - 06:21
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 07:52
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    Ağrı'da balık tuttuğu sırada elektrik akımına kapılarak can verdi

    Ağrı'da yaşayan 33 yaşında evli ve 2 çocuk babası Murat Yükselen , Murat Nehri'nde balık tutarken jenaratörle elektrik vermek istedi.

    Yükselen, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

    YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yükselen’in cansız bedenini Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kapıldı. Acı haberi alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

    Ağrı da balık tuttuğu sırada elektrik akımına kapılarak can verdi #1

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