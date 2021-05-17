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    Ağrı'da çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı

    Ağrı'da otlanırken dere yatağına düşen inek çamura saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan inek sahibine teslim edildi.
    • DHA
    • 17.05.2021 - 00:24
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 00:36
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    Ağrı'da çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı

    Ağrı'da Yazıcı Barajı yolu üzerinde otlanan inek dere yatağına düşerek çamura saplandı.

    HALATLARLA KURTARILDI

    Çobanlar ineği çamur batağından kurtaramayınca itfaiye erlerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çamura saplanan ineği halatlarla çekerek kurtardı. Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.

    Ağrı'da çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı VİDEO

    Ağrı da çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı #1

    Ağrı da çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı #2

    Ağrı da çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı #3

    Ağrı da çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı #4

    Ağrı da çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı #5

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