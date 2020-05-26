- En Son Haber
- İç Haber
- Ağrı'da fırtına kulübeyi uçurdu
Ağrı'da fırtına kulübeyi uçurdu
Doğubayazıt ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan işçilerin oturduğu konteyner, çıkan fırtına ile adeta uçtu. Konteynerin içindeki bir işçi kendisini son anda dışarı atmayı başardı.
- DHA
- 26.05.2020 - 13:28
Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan ve birçok ev ve iş yerinin çatısını uçuran, ağaçları kökünden söken fırtına Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde faciaya yol açacaktı.
Hızı saatte 80 kilometreyi bulan fırtına bir akaryakıt istasyonunda işçilerinin oturduğu konteyneri yerinden söktü.
Konteynerin içeresindeki bir işçi son anda kendini dışarı atmayı başardı.
SANİYE SANİYE KAMERADA
Fırtına konteyner ve yanındaki bazı eşyaları sürükleyerek, uzaklaştırdı. Akaryakıt istasyonda yaşanan bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.