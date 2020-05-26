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    Ağrı'da fırtına kulübeyi uçurdu

    Doğubayazıt ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan işçilerin oturduğu konteyner, çıkan fırtına ile adeta uçtu. Konteynerin içindeki bir işçi kendisini son anda dışarı atmayı başardı.
    • DHA
    • 26.05.2020 - 13:28
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    Ağrı'da fırtına kulübeyi uçurdu

    Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan ve birçok ev ve iş yerinin çatısını uçuran, ağaçları kökünden söken fırtına Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde faciaya yol açacaktı.

    Hızı saatte 80 kilometreyi bulan fırtına bir akaryakıt istasyonunda işçilerinin oturduğu konteyneri yerinden söktü.

    Konteynerin içeresindeki bir işçi son anda kendini dışarı atmayı başardı.

    SANİYE SANİYE KAMERADA

    Fırtına konteyner ve yanındaki bazı eşyaları sürükleyerek, uzaklaştırdı. Akaryakıt istasyonda yaşanan bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Şiddetli fırtına güvenlik kulubesini devirdi İZLE

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