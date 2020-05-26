Ağrı'da fırtına kulübeyi uçurdu

Doğubayazıt ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan işçilerin oturduğu konteyner, çıkan fırtına ile adeta uçtu. Konteynerin içindeki bir işçi kendisini son anda dışarı atmayı başardı.