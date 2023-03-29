Ağrı'da fırtına: Okulun bahçesine düşen ağaç, 7 öğrenciyi yaraladı Fırtınada savrulan ağaç, okulun bahçesine düştü. Bu sırada bahçede oyun oynayan 7 öğrenci yaralandı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA

Ağrı’nın Patnos ilçesinde öğleden sonra başlayan ve saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına, Zirekli köyündeki bir ağacı savurdu.

Okulun bahçesine düştü

Ağaç, okulun bahçesine düştü.

Bu sırada bahçede oyun oynayan öğrenciler Yiğit Baykan, Aysel Dağ, Özlem Dağ, Nurbahar Dağ, Elanaur Dağ, Hasret Dağ ve Azra Dağ yaralandı.

Patnos Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çatılar uçtu

Ayrıca ilçede fırtına nedeniyle bir binanın kopan çatısı caddeye düştü.

Merkez Cumhuriyet Caddesin'de ise inşaatı devam caminin çatısı fırtınada uçtu.

Her iki olayda da kimse yaralanmadı.