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    Ağrı'da hırsızlar, yan dükkanın duvarını kırıp kuyumcuya girdi

    Ağrı'da eski bir dükkanının duvarını kırarak kuyumcuya giren hırsız, 900 bin lira değerinde altın çalarak kayıplara karıştı.
    • 16.05.2022 - 19:13
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    Ağrı'da hırsızlar, yan dükkanın duvarını kırıp kuyumcuya girdi

    Sabah saat 04.00 sularında Ağrı'nın Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında alarm çalması üzerine olay yerine gelen polisler, kuyumcu dükkanının arka tarafında bulunan ve kullanılmayan bir dükkanın kapısının açık olduğunu fark etti.

    Yan dükkanın duvarını kırıp kuyumcuya girdiler

    Kuyumcuyu dükkanı ile bağlantılı olan dükkanın duvarının kırılmış olduğunu gören ekiplerin yaptığı incelemenin ardından, yüzü maskeli bir kişi tarafından kullanılmayan iş yerinin kapısının kırılarak açıldığı ve iş yeri içerisinde bulunan duvarı kırıp kuyumcu dükkanına girdiğini tespit etti.

    900 bin liralık altını çalıp kaçtılar

    İHA'nın haberine göre, vitrinde bulunan 30 adet altın burma yüzük, 80 adet altın yüzük ve 50 adet altın künyenin çalan maskeli kişi, 900 bin lira değerindeki altınlarla kayıplara karıştı.

    Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Ağrı da hırsızlar, yan dükkanın duvarını kırıp kuyumcuya girdi #1

    Ağrı da hırsızlar, yan dükkanın duvarını kırıp kuyumcuya girdi #2

    Ağrı da hırsızlar, yan dükkanın duvarını kırıp kuyumcuya girdi #3


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