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    Ağrı’da kar yağışı etkili oldu

    Doğubayazıt, Diyadin ve Taşlıçay ilçelerinde mayıs ayısının ortasında kar yağdı. Besiciler ve sürücüler zor anlar yaşadı.
    • 11.05.2022 - 12:32
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    Ağrı’da kar yağışı etkili oldu

    Ağrı’da bir süredir etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, dün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

    Sabaha kadar devam eden yağış, yüksek kesimler ile Doğubayazıt, Diyadin ve Taşlıçay ilçeleri ve bağlı köylerinde etkili oldu.

    Besicileri döndüren yağış

    Taşlıçay ilçesine bağlı Gündoğdu ve Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünde hayvanlarını otlatmak için meraya çıkaran besiciler, geri dönmek zorunda kaldı.

    Besiciler kar yağışının görüntüleri çekerek sosyal medyadan paylaştı.

    Sürücüler de zorlanıyor

    Türkiye’nin en önemli geçitlerinden olan Ağrı- Van kara yolu üzerindeki 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi’ndeki sürücüler de zaman zaman zor anlar yaşadı.

    DHA’nın haberine göre ekipler, o yolda trafiğin sağlıklı ilerleyebilmesi için çalışmasını sürdürüyor.

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