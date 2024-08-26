Ağrı’da PKK’ya ait malzemeler ele geçirildi
İHA

örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar son hızıyla devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK Terör Örgütü'nün barınma alanlarına yönelik icra edilen Tendürek Dağı Şehit Jandarma Çavuş Serkan Özdemir Operasyonu doğrultusunda tespit edilen bir mağarada arama yapıldı.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada 7 adet dolu büyük mutfak tüpü, 15 adet boş büyük mutfak tüpü, 13 adet örgütsel yayın ve 1 adet akü ele geçirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)