Ağrı’da PKK’ya ait malzemeler ele geçirildi

İHA
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar son hızıyla devam ediyor.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK Terör Örgütü'nün barınma alanlarına yönelik icra edilen Tendürek Dağı Şehit Jandarma Çavuş Serkan Özdemir Operasyonu doğrultusunda tespit edilen bir mağarada arama yapıldı.
ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramada 7 adet dolu büyük mutfak tüpü, 15 adet boş büyük mutfak tüpü, 13 adet örgütsel yayın ve 1 adet akü ele geçirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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