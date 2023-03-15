Ağrı'da rekor miktarda metamfetamin ele geçirildi Ağrı’da İran uyruklu iki şahsın kullandığı tırda yapılan aramada, rekor miktarda 1 ton 982 kilo sıvı metamfetamin bulundu.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı üzerinden ülkeye giriş yapan İran plakalı tırı, Doğubayazıt ilçesinde takibe aldı.

Ağrı-Erzurum karayolu üzerindeki uygulama noktasında tırı durduran ekipler, Lucky ve Alfa köpeklerinin de desteğiyle yaptıkları aramada, 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirdi.

Bu yılın rekoru

Sıvı metamfetaminin, bu yıl tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İran uyruklu tır şoförleri G.J. ve M.R. gözaltına alındı.