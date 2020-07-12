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    Ağrı’da sağanak yağış, sellere neden oldu

    Ağrı'da sağanak yağış nedeniyle il merkezi ve köylerde su baskınları yaşandı.
    • DHA
    • 12.07.2020 - 01:32
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    Ağrı’da sağanak yağış, sellere neden oldu

    Ağrı’da iki günden beri etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

    EVLERİ VE TARLALARI SU BASTI

    Bölgede devam eden sağanak sebebiyle dere ve akarsular taştı. Debisi yükselen derelerde oluşan taşkınlar sebebiyle merkeze bağlı bir çok köyde ev ve tarım arazisi sular altında kaldı. Ağrı Millet Bahçesinden geçen Taşlıçay Deresindeki taşkın da korkuttu.

    Ağrı’da sağanak yağış, sellere neden oldu

    Ağrı’da sağanak yağış, sellere neden oldu #1

    TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU

    Kentte meydana gelen sel felaketi ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı, Devlet Su İşleri, AFAD, 112 ve Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipler, felaketin etkili olduğu noktalarda çalışma başlattı.

    Ağrı’da sağanak yağış, sellere neden oldu #2

    Ağrı’da sağanak yağış, sellere neden oldu #3

    Ağrı’da sağanak yağış, sellere neden oldu #4

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