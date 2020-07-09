Ağrı'da sokak köpeği çocuğun burnunu koparttı

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Patnos ilçesine bağlı Derecik köyünde sokak köpeği, evlerinin önünde oyun oynayan 7 yaşındaki Bünyamin Çelik’e saldırıp, burnunu koparttı. Küçük çocuğun burnu yerine dikilemedi.

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Derecik köyünde, 28 Haziran günü Süheyla-Rıdvan çiftinin 4 çocuğundan üçüncüsü olan Bünyamin, evlerinin önünde oyun oynarken, bölgede dolaşan sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Ağrı'da sokak köpeği çocuğun burnunu kopardı VİDEO

BURNUNU KOPARTTI

Köpek, Bünyamin'in burnunu ısırarak koparttı. Küçük Bünyamin'in çığlıklarını duyan ailesi ve köylüler yardıma koştu.

Baba Rıdvan Çelik, köpeğin ağzından burun parçasının bir bölümünü aldı. Bünyamin Çelik ile burun parçası Patnos Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Küçük çocuk, buradan da Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Çocuk İntaniye servisine sevk edildi.

BURNU YERİNE DİKİLEMEDİ

Bünyamin Çelik'i ameliyata alan doktorlar, babanın kurtardığı burun parçasındaki sinirlerin zarar görmesi sebebiyle yerine dikemedi. Amca Ömer Çelik (15), oyun oynamak için dışarı çıkan yeğenine köpek saldırıp burnunun kopardığını söyledi.

Patnos Belediyesi'nin köylerine yakın bir yerde çöp alanı oluşturduğunu belirten Ömer Çelik, yiyecek bulmak için alana gelen köpeklerin köye kadar indiklerini anlattı.

Çelik, yiyecek bulamayan köpeklerin koyunlara saldırdığını ve köylüleri korkuttuğunu bildirdi.

DÜZELTİCİ AMELİYAT YAPILACAK

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin Orbak, köpek ısırması şikayetiyle hastaneye getirilen Bünyamin'e önce aşılarının yapıldığını, ardından gerekli tedavilerin düzenlendiğini kaydetti.

Plastik cerrahi uzmanlarının inceleme yaptığını belirten Prof. Dr. Orbak, çocuğun burnunun tamamen kopması sebebiyle önümüzdeki günlerde düzeltici ameliyat yapılacağını vurguladı.