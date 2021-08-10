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    Ağrı'da tezeklerin tutuşması sonucu yangın meydana geldi

    Hamur ilçesinde bir alanda bulunan tezekler yanmaya başladı. Yöre halkının ihbarı üzerine gelen ekipler kısa sürede alevleri söndürerek, bölgeyi kontrol altına aldı.
    • İHA
    • 10.08.2021 - 01:46
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    Ağrı'da tezeklerin tutuşması sonucu yangın meydana geldi

    Ağrı'nın Hamur ilçesinde meydana gelen yangın, çevrede bulunan vatandaşlara kısa sürede panik anlar yaşattı.

    Hamur ilçesine bağlı Seyithanbey köyünde dün gece yüklü miktarda tezeğin bulunduğu alanda yangın çıktı. Yükselen alevlere ve yoğun dumana uyanan evdeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Ağrı da tezeklerin tutuşması sonucu yangın meydana geldi #1

    TEZEKLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Ağrı merkezden olay yerine sevk edilen ekipler, uzun uğraşlar sonucunda yangını güçlükle kontrol altına aldı.

    Korkutan yangının ardından tezekler küle döndü.

    Ağrı da tezeklerin tutuşması sonucu yangın meydana geldi #2

    Ağrı da tezeklerin tutuşması sonucu yangın meydana geldi #3

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