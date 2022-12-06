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    Ağrı'da yapılan denetimlerde 5 zincir market daha mühürlendi

    Ağrı Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde 5 zincir marketin daha mühürlenerek faaliyetlerine ara verildiği bildirildi.
    • 06.12.2022 - 19:39
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    Ağrı'da yapılan denetimlerde 5 zincir market daha mühürlendi

    Ağrı'da belediye ekipleri, market denetimlerini sürdürüyor..

    Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç ile marketlerde raf-kasa fiyatları uygunluğu, hijyen ve düzen, son kullanma tarihi kontrolü ve ruhsat denetimi yapan zabıta ekipleri, uygun şartları taşımadığı gerekçesiyle 5 marketi mühürleyerek faaliyetine ara verdi.

    "Eksik evrak ibraz ettiği tespit edildi"

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Tunç, denetimlerin rutin şekilde devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

    "İl merkezinde yapılan denetimler sonucunda, hijyen ve etiket fiyatlarının yanı sıra ruhsat durumlarını da kontrol ediyoruz. Denetimlerde zincir marketlerin eksik evrak ibraz ettiği tarafımızca tespit edilmiş ve ilgili işlemleri başlattık. Yaptığımız tetkikler neticesinde kendilerine kapama cezası uyguladık. En kısa sürede evraklarını Ağrı Belediyesine ibraz etmeleri neticesinde tekrar iş yeri açmayla ilgili kendilerine yardımcı olacağımızı belirtiyoruz."

    Kentte belediye ekiplerince 3 Aralık Cumartesi günü yapılan denetimlerde 5 market mühürlenmişti.

    Ağrı da yapılan denetimlerde 5 zincir market daha mühürlendi #1

    Ağrı da yapılan denetimlerde 5 zincir market daha mühürlendi #2

    Ağrı da yapılan denetimlerde 5 zincir market daha mühürlendi #3


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