Ahıska Türklerinin iskanlı göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilmesi Resmi Gazete’de

Ahıska Türklerinin iskanlı göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilmesi Resmi Gazete’de

2022 yılında bin Ahıska Türk ailenin İskanlı Göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre karar, Ukrayna başta olmak üzere eski Sovyetler Birliğini oluşturan Cumhuriyetlerde bulunan Ahıska Türklerini kapsayacak.

"1000 ailenin iskanlı göçmen olarak Türkiye’ye kabulü"



Soydaşlardan Türkiye’ye gelmek isteyenlerden, en zor durumda olanlardan başlamak üzere 2022 yılında 1000 ailenin iskanlı göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilecek.

İHA'nın haberine göre, kararın 3835 sayılı Ahıska Türklerin Türkiye kabulü ve iskanına dair kanunun birinci maddesi gereğince karar verildiği belirtildi.



