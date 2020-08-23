Ahmet Davutoğlu gündemine, kayyumları ve anadilde eğitimi aldı

Daha önce kendisine, Kürtçede başbakan anlamına gelen "serokwezir" diye hitap edilmesini isteyen Davutoğlu, son kongresinde Kürtlere anadilde eğitim getirip kayyumları kaldıracağını söyledi.

Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi seçime girme yeterliliğini sağlamak için il ve ilçe kongrelerini yapmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Van Kongresi'nde konuşan Davutoğlu'nun gündeminde kayyumlar ve anadilde Kürtçe eğitim vardı.

Davutoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

KÜRTLERE ANADİLDE EĞİTİM

"Kürt meselesi esas olarak ülkemizdeki demokratik hakların eksikliğinden ve bu eksikliğin istismar edilmesinden kaynaklanmıştır. Çözüm kimliklere dayalı her türlü̈ ayrımcılığın engellenmesidir.

Gelecek Partisi, Türkiye’nin demokratikleşme sorunlarını çözmüş, toplumsal yaralarını sarmış̧, her türlü̈ ötekileştirme ve aidiyet sorunlarını ortadan kaldırmış̧, müreffeh ve huzurlu bir ülke olmasını amaç̧ edinmektedir. Ülkemizin enerjisini ayrılıklar, ötekileştirmeler ve insan hakları ihlalleriyle harcamasını büyük bir kayıp olarak görüyoruz.

Bu bağlamda tüm demokratik ve kalkınmış̧ ülkelerde olduğu gibi ana dilin eğitimde ve sosyal hayatta öğretilmesi ve kullanımının, vatandaşlarımızın bu vatana duydukları aidiyet bilincini güçlendireceğine, toplumsal barış̧ ve dayanışmamızı tahkim edeceğine inanıyoruz."

KAYUMMLAR...

Bu demokrasi krizinin kökten çözülmesi gerekmektedir. Öncelikle mahalli idarelerin bir güvenlik bakanlığı olan İçişleri bakanlığı ile hiyerarşik ilişki içerisinde olmasına son vereceğiz. Belediyenin muhatap olacağı bakanlık Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır. Ayrıca, Gelecek Partisi olarak seçilmiş̧ belediye başkanının ancak mahkeme kararıyla görevden alınabileceğine inanıyoruz. Görevden alınan belediye başkanının yerine İçişleri Bakanının kayyım ataması da milli iradeye aykırıdır. Bu çerçevede, mahkeme kararına istinaden görevden alınan seçilmiş̧ belediye başkanının yerine yine seçimle oluşturulmuş̧ belediye meclis üyelerinden birinin seçilmesi şarttır."