Ahmet Davutoğlu: Korona vaka sayıları düzmece

Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerdeki korona vaka sayılarıyla ilgili açıklamalarına benzer bir açıklamada bulunan Ahmet Davutoğlu," Açıklanan koronavirüs vakaları yalan" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Manisa İl Kongresi'nde konuştu.

Davutoğlu'nun gündeminde ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlül yayınlanan koronavirüs vaka sayıları vardı.

Geçtiğimiz günlerde partisinin Meclis Toplantısı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaka sayılarıyla yaptığı açıklamaya benzer açıklamalarda bulunan Ahmet Davutoğlu, "Koronavirüs vaka sayılarına inanmıyorum" dedi.

RAKAMLAR DÜZMECE

Korona salgınıyla ilgili ciddi bir yönetim zaafı olduğunu savunan ve bu konuda CHP ile aynı fikirde olduğunu savunan Gelecek Partisi Lideri, "Uzunca bir süredir, her akşam düzmece bazı rakamlar açıklamaktan başka koronavirüsle ilgili hiçbir gündemleri yok. İllere yönelik, sektörlere yönelik hiçbir ayrıt edici politikaları yok.Hiçbir önlem almadıkları gibi milletimizin kendi önlemini almasını sağlayacak gerçek rakamların verilmemesi dolayısıyla ülkemizin durumunun ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz" şeklinde konuştu.