Ahmet Davutoğlu'ndan 'Serokwezir' değerlendirmesi

Gelecek Partisi Lideri "Yurt dışında bana 'prime minister' dendiğinde rahatsız olmayanlar, 'serokwezir' (başbakan) dendiğinde niye rahatsız oluyor" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Batman kongresinde konuştu.

Ana dilin eğitim ve sosyal hayatta öğretilmesinin toplumsal barış ve dayanışmayı tahkim edeceğine inandığını söyleyen Davutoğlu, kendisine Kürtçe, seslendiklerinde eleştiride bulunanlara tepki gösterdi.

SEROKVEZİR...

Kendisine başbakan olduğu dönemde serokvezir denildiğini hatırlatan Davutoğlu "Yurt dışında bana 'prime minister' (İngilizcede başbakan) dendiğinde rahatsız olmayanlar, 'serokvezir' ( Kürtçede başbakan) denildiğinde rahatsız oluyor? Bu toprakların has dili olan Kürtçe olarak seslenildiğinde niye rahatsız oluyorlar?" diye sordu.

"KAYYUMA SON VERECEĞİZ"

"Batmanlı kardeşlerimizin huzurlu hissetmedikleri bir ülkede hiçbirimiz huzurlu olamayız" diyen Davutoğlu, seçilmişlerin değil, atanmış kayyumların uygulamalarına son vereceklerini söyledi.